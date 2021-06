Cagliari, cantiere per la metro: traffico in tilt tra via Roma e piazza Matteotti

Di



cagliari

Traffico in tilt. Il cantiere per la metropolitana di superficie ha causato rallentamenti in centro a Cagliari. Bloccate soprattutto via Roma (lato portici), lungomare New York 11 settembre e via Molo Sant’Agostino. Disagi anche in piazza Matteotti dove si è formata una lunga coda di bus