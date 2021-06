Paura a Villanovafranca, autobus dell’Arst va a fuoco: studenti in fuga

Bus in fiamme a Villanovafranca. Oggi alle 13:50 in via Regina Elena un autobus Arst in movimento ha preso accidentalmente fuoco dal vano motore posteriore. A bordo, oltre l’autista (Antonio Ghiani classe 1961), 15 passeggeri. Tutte le persone sono state fatte scendere in sicurezza prima dello sprigionarsi delle fiamme all’interno del veicolo.

Una residente nell’abitazione di fronte al luogo del fatto è stata portata fuori casa dai carabinieri della stazione di Villanovafranca intervenuti. Veicolo totalmente distrutto da fiamme domate da i Vigili del fuoco Mandas. Lievi danni all’abitazione antistante il luogo (persiane di alluminio e plastica disciolte).