Meteo Casteddu, ritorna il sole su tutta la Sardegna: massime di 20 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 24 novembre. Sarà una giornata più soleggiata e asciutta in tutta l’isola con temperature massime in aumento. Il venti si indeboliranno. Vediamo nei dettagli dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari ci sarà bel tempo con sole splendente e assenza di piogge per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari domani il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso.

A Oristano domani il cielo sarà limpido con assenza di piogge e sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso con assenza di piogge per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti da ovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. Sarà dunque una giornata di tregua dalla pioggia per tutta la Sardegna. Approfittiamone per goderci qualche ora di esercizio fisico all’aria aperta o anche una semplice, salutare passeggiata, perché non durerà a lungo. Per le previsioni dei prossimi giorni continuate a seguire Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.