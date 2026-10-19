Rossoblù irriconoscibili subiscono un poker dal Monza. Mai scesi in campo, probabilmente spaesati dal nuovo modulo di Pisacane che sceglie di puntare su un evanescente Nzola cambiando volto alla squadra che è apparsa debolissima stavolta anche in difesa. Ben 4 reti sul groppone, rossoblù umiliati davanti al 1400 tifosi giunti da Cagliari per sostenere la squadra che aveva collezionato 13 punti ma che oggi è stata letteralmente travolta sia nel gioco che nell’ atteggiamento dalla squadra di casa con un Varela scatenato autore di 2 dei 4 gol della squadra lombarda. Il Cagliari torna sulla terra e adesso deve riprendersi da questa sconfitta che è più uno choc mentale che altro. La classifica resta ovviamente buona con il Cagliari al settimo posto ma c’è da tornare umili e con i piedi per terra