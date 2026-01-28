Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato la circolare che prevede l’utilizzo dei metal detector nelle scuole. Questo provvedimento ha il fine evitare l’utilizzo da parte dei giovanissimi di armi e coltelli, soprattutto dopo gli ultimi tragici episodi di cronaca. In particolare il pensiero è rivolto al ragazzo di soli 18 anni morto a La Spezia dopo l’aggressione da parte di un compagno.

“La circolare è già stata inviata alle scuole. Dunque, i presidi, le scuole potranno chiedere al prefetto l’utilizzo dei metal detector. Ovviamente il comitato provinciale per l’ordine pubblico valuterà la situazione”, le parole del ministro al tg1 di questa sera.