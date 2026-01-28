Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 29 Gennaio La diminuzione della pressione favorirà l'ingresso di aria più umida, responsabile di peggioramento in serata . I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento in serata e deboli piogge. Sono previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 6°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 3°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedi in prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e deboli piogge in serata. Le temperature subiranno una lieve diminuzione raggiungendo massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba