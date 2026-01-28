Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giov edì 2 9 Gennaio La diminuzione della pressione favorirà l'ingresso di aria più umida, responsabile di peggioramento in serata . I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previst i 1 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o deboli al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento in serata e deboli piogge. Sono previsti 0.8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giorna ta sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata . Non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 6 ° C. I venti sarann o forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedi i n prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e deboli piogge in serata. Le temperature subiranno una lieve diminuzione raggiungendo massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba