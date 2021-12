Mesina domani vaccinato contro il Covid, le legali cercano la strada per farlo uscire dal carcere

Graziano Mesina sarà vaccinato domani contro il Covid, allo scadere dei tre giorni di quarantena in isolamento a cui è stato sottoposto dopo l’arresto di sabato scorso in piena notte a Desulo, nel Nuorese. Fra i 6 superlatitanti più ricercati d’Italia, Mesina – apostrofato con diversi soprannomi, da re del Supramonte a Primula Rossa – ha 79 anni e ne ha trascorsi 40 in carcere. Ed è questo il motivo, ha spiegato alle sue legali Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, per cui è rimasto nascosto per un anno e mezzo, la paura di dover tornare in carcere e di doverci probabilmente morire. Domani le avvocatesse torneranno in carcere a Badu ‘e Carros, e valuteranno la strada da seguire per chiedere una detenzione alternativa. Hanno già fatto sapere che Mesina è vecchio e malato, e che le sue condizioni di salute non sono tali da consentirgli di restare in carcere.

Gli inquirenti, intanto, continuano a investigare per individuare eventuali altri fiancheggiatori di Mesina, oltre alla coppia che lo ospitava in casa, che sarà processata nei prossimi giorni a Oristano con l’accusa di favoreggiamento.