Mercato di San Benedetto, ci siamo. Tra 5 giorni le strade si separeranno per i prossimi 2 anni. Ecco le voci degli operatori

Se ne parla da mesi, ma ormai ci siamo. Tra 5 giorni verra chiuso il mercato civico di San Benedetto per i prossimi due anni, per dare il via ai lavori di ristrutturazione.

Ecco il commento di Francesco Scaramuccia, storico operatore del mercato, per riferire gli umori in previsione dei 18 giorni di stop e il prossimo approdo in Piazza Nazzari.

“Fare qualcosa di nuovo ci lascia un pò scontenti, ma c’è la necessità di questo cambiamento, restiamo positivi. Le date sono chiare, lo stop andrà dal primo marzo sino al diciotto, non dovrebbero essere previsti ritardi”.

Le perplessità riguardano anche la sorte dei parcheggi circostanti alla zona e qualcuno riterrebbe giusto un risarcimento per i 18 giorni di lavoro persi. “ Non è previsto alcun risarcimento. Riguardo ai parcheggi, siamo felici che siano pronti. Aspettiamo i nostri clienti a braccia aperte”.