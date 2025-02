Arresto in Piazza Giovanni XXIII, venerdì scorso 2 ragazzi fermati con hashish e marijuana.

Piazza Giovanni XXIII oggi è ben lontana da quella realtà viva e centrale di qualche anno fa. Nonostante la presenza dell’Oratorio salesiano San Paolo e quella della scuola media la piazza sembra quasi dimenticata.

Nel tempo è diventata luogo di spaccio tra i più giovani e di bivacco per i senzatetto.

Venerdì scorso infatti la Guardia Di Finanza ha arrestato due ragazzi, entrambi maggiorenni, in possesso di hashish e marijuana. Ad aggravare l’accusa la detenzione degli ingredienti che permetterebbero la realizzazione della “purple drank”. Una nuova droga, formata da un mix di bevande gassate, sciroppi per la tosse e antidolorifici.

La paura della comunità si riflette sui giovani della zona, sopratutto in procinto di luoghi come la scuola e l’oratorio, che ospitano ragazzi di tutte le età.