Iniziano i primi ritardi per il mercato civico di San Benedetto, a causa di una serie di modifiche al progetto originale. E la grande novità è che “torneranno” i parcheggi.

La novità principale riguarderà la piazza attorno al mercato che non diventerà più una zona completamente pedonale , arricchita da aree green. Sarà un’area che risulterà praticamente quasi sotterranea davanti a via Cocco Ortu, Bacaredda, Tiziano e Pacinotti, però a differenza di come si era pensato diventerà un’area mista, permettendo dunque il passaggio ad auto e pedoni.

Nonostante all’esterno ancora non si vede l’inizio del cantiere sono arrivate le rassicurazioni dall’assessore alle attività produttive Carlo Serra “ il progetto c’è , le nuove modifiche sono già state illustrate, si attende il via libera definitivo e poi daremo il via ai lavori.”