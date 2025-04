Nuovi lavori in Via Sarpi, dopo i parcheggi scatta il senso unico per migliorare l’asfalto

Nuovi lavori e nuovo cambio di circolazione nel traffico di Cagliari. Le modifiche inizieranno da oggi 15 aprile sino a giovedì 17 e verrà istituito il senso unico di circolazione dall’incrocio con via Machiavelli in direzione via Castiglione.

I lavori di bitumatura in via Sarpi e via Cattaneo inoltre porteranno al senso vietato nella via Cattaneo, l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Castiglione e la chiusura della bretella di immissione a destra verso la via Sarpi.