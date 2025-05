È stato inaugurato a metà marzo il nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari, a Cagliari: una struttura moderna, pensata per ospitare i boxisti durante i lavori al mercato storico, e offrire ai cittadini un servizio continuo. Tuttavia, a oltre un mese dall’apertura, la nuova realtà deve ancora diventare parte della quotidianità di molti. Una delle principali carenze segnalate dagli operatori, riguarda la scarsa visibilità del mercato e la poca chiarezza sugli accessi. In particolare, i venditori del pesce, penalizzati da una disposizione interna che li dispone in corsie meno visibili, lamentano una difficoltà ad essere raggiunti dalla clientela. . Da qui la richiesta unanime: una migliore segnaletica interna e una campagna informativa più incisiva. “Serve far sapere a tutti dove siamo e come raggiungerci, soprattutto ai turisti e a chi ancora non è passato di qui”, sottolineano. Promuovere adeguatamente l’accesso alla struttura è dunque la chiave per sostenere il lavoro degli operatori e garantire ai cittadini un’esperienza d’acquisto più agevole e completa.