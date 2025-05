Amministratori in prima fila per rendere omaggio al Santo Martire: sindaci e assessori in abito sardo per la grande sfilata folkloristica, tra i partecipanti di Maracalagonis anche Francesca Fadda con il braccio il suo piccolo bambino di pochi mesi. Non hanno voluto rinunciare alla festa che accompagna il Santo per le vie della città, anzi, come segno di tradizione e devozione, hanno indossato i colori del proprio territorio, quelli caratteristici che contraddistinguono ogni comune dell’isola. Per Serdiana anche il sindaco Maurizio Cuccu, per Monserrato l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. E tra il pubblico pressoché tutti gli altri “per condividere questo straordinario atto di devozione popolare, che da secoli attraversa la Sardegna e il cuore dei suoi abitanti” ha espresso Monica Cadeddu, sindaca di Decimomannu.