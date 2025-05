Due infarti, un bimbo che ha sbattuto la testa dopo una caduta, decine di malori lievi e anche un codice giallo per shock anafilattico: ecco gli interventi principali dei soccorritori che oggi hanno prestato servizio durante la festa di Sant’Efisio. Malore anche per Edoardo Tocco durante la messa, uno svenimento prima della processione. Tanto caldo oggi e i malori non sono mancati tra le migliaia di persone assiepate ai bordi delle strade in attesa del passaggio del Santo. Tra loro i più gravi sono stati una donna, colpita da infarto, ricoverata e operata al Policlinico di Monserrato, e un cavaliere che in viale La Playa che è riuscito a scendere dal cavallo prima che la situazione peggiorasse.

Paura anche per un bimbo caduto dalle spalle del papà e per una donna in choc anafilattico. Grazie all’azione sinergica di oltre 150 soccorritori coordinati da Marco Argiolas, Eugenio Pinna, complessivamente dell’Areus, la sicurezza dei presenti è stata accurata nei minimi dettagli.Tutti i soccorritori di Sant’Efisio efisio visti con un drone, questi sono loro, il grande lavoro di uomini e donne che nella giornata di festa si sono prodigati per il bene di tutti.