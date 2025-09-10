Si è svolto questo pomeriggio, al centro sportivo Don Bosco di Selargius, il secondo Memorial Najibe Zaher, torneo di calcio dedicato alla giovane scomparsa 2 anni fa nell’incidente di viale Marconi del 10 settembre 2023, in cui persero la vita anche Giorgia Banchero, Simone Picci e Alessandro Sanna.

All’iniziativa hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni. In campo anche una squadra della Polizia Locale del Comune di Cagliari, con una della Polizia di Stato.

“La memoria di questi giovani non deve spegnersi: il loro sorriso e la loro energia ci chiedono di rinnovare ogni giorno l’attenzione per la vita, la sicurezza sulle strade e il sostegno reciproco”, ha detto Marco Benucci, intervenuto alla cerimonia. “Come presidente del Consiglio comunale di Cagliari e insieme all’Amministrazione tutta – ha aggiunto – porto un abbraccio sincero e commosso con la promessa che Najibe e i suoi amici resteranno sempre presenti nel cuore delle nostre comunità”.

Il memorial, oltre a ricordare le vittime, ha rappresentato l’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, impegno che i genitori di Najibe, Omar Zaher e Merita Agus, portano avanti nelle scuole attraverso incontri con i giovani.