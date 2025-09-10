“Una situazione di degrado del mare che esiste da anni, che peggiora col maestrale portando ulteriori rifiuti in mare nell’area adiacente a Su Siccu–Parco Nervi, in direzione del faro di levante”. È la segnalazione di un lettore, che accompagna la denuncia con alcune immagini eloquenti: “Le foto parlano chiaro”. Secondo quanto riportato, non si tratta di un episodio isolato ma di una condizione ormai cronica che rende quella parte di mare un vero ricettacolo di sporcizia. L’appello è rivolto alle istituzioni competenti: “Necessario sensibilizzare chi di dovere ad una manutenzione quantomeno periodica”. Un richiamo che si somma alle tante segnalazioni già arrivate in passato sul fronte della pulizia e della cura delle aree costiere cittadine.