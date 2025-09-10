Brutte notizie per i rossoblù. Zito Luvumbo non sarà in campo contro il Parma nella partita di sabato a causa di un infortunio agli adduttori della coscia destra. L’episodio risale alla partita con la sua Angola contro la Libia di giovedì scorso. L’attaccante è rientrato ad Assemini per tutti gli accertamenti per vendicare l’entità della lesione, mentre ancora ci sono dubbi sui tempi di recupero del 23enne.

Da confermare nel match di sabato anche la presenza di Gabriele Zappa, a causa di una contusione alla coscia sinistra.