Lotta al melanoma, screening gratis a Quartu: “Massimo per cento persone, serve il super green pass”

L’amministrazione comunale e l’associazione Anteas scendono in campo insieme contro il melanoma, organizzando e promuovendo due giornate di screening gratuito. “La prevenzione, in questo caso sotto forma di controllo cautelativo o precauzionale, è infatti una scelta fondamentale per anticipare le forme gravi di malattia e riuscire quindi a intervenire tempestivamente. Per combattere il nemico comune”, spiegano dall’amministrazione comunale, “l’assessorato alle Politiche Sociali, Anteas Sardegna e Anteas Quartu Sant’Elena hanno scelto di impegnarsi attivamente e vincere la battaglia avvalendosi di due ulteriori alleati, due professionisti che quotidianamente prestano la loro attività a tutela della salute dei cittadini: la dottoressa Cristina Paderi e il dottor Pietro Aste, che hanno dato la propria disponibilità per questo check up quartese”.

Le giornate di screening sono in programma il 26 febbraio e il 23 aprile, dalle 9 alle 13, entrambe presso l’ex convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari. Gli interessati dovranno necessariamente prenotarsi, chiamando al numero +393517088414, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per la visita sarà necessario esibire il super green pass. “Abbiamo calcolato cinquanta persone a giornata, dunque riusciremo a fare visitare cento persone nelle date previste e ufficializzate dal Comune”, spiega la presidentessa di Anteas Quartu, Veronica Muru.