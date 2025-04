Meduse spiaggiate al Poetto, da ieri turisti e cittadini segnalano la presenza dell’animale planctonico che viene trascinato dalle onde sino alla sabbia. Tantissime, centinaia di esemplari trasparenti, sia in acqua come “impanate” dalla sabbia: si presenta così il Poetto da ieri. A segnalare il fenomeno è una lettrice di Casteddu Online che, di rientro da una passeggiata in riva al mare, ha scritto: “Spiaggia del poetto invasa dalle meduse”. Sul web sono tante le foto che immortalano il fenomeno che non è, comunque, raro.