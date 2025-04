Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Mirko Farris, il 37enne morto all’alba di sabato mattina in un incidente in moto fra Ussana e Monastir. Alla guida una amico di Mirko, il 39enne Roberto Sirigu, ricoverato al Brotzu ma non in pericolo di vita. Un giovane amatissimo, padre di due bambine, a cui tutta la comunità quartese ha voluto rendere omaggio con fuochi d’artificio e fumogeni rossoblù. Tantissime le persone presenti per l’ultimo saluto a Mirko, che nessuno dimenticherà.