Tragedia nel pomeriggio di ieri a Delebio, in provincia di Sondrio. Un uomo di 90 anni, Francesco Petrone, ha sparato al vicino, e all’imbianchino con cui stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nello stabile di proprietà a pochi metri di distanza dall’abitazione dell’anziano. Poi, è rientrato in casa e si è tolto la vita. Stando ad una prima ricostruzione, non era certo il primo litigio fra il 90enne e il vicino. L’imbianchino sarebbe stato colpito ad un braccio e vicino a un occhio mentre il vicino alla tempia. È stato proprio l’imbianchino a chiedere aiuto mentre Italo si è accasciato a terra. Atterrito e magari credendo di averlo ucciso, Petrone ha rivolto l’arma contro se stesso sparandosi con la sua 765 regolarmente detenuta. I due feriti non sono in pericolo di vita.