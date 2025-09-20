Paesi dimenticati per decenni e che, nonostante le infinite segnalazioni da parte degli amministratori a nome dei residenti, sono privi di adeguate arterie di collegamento tra loro e, di conseguenza, con il resto della provincia. Una odissea mettersi in viaggio lungo l’asfalto tortuoso, privo di qualsiasi segnaletica e di protezione ai bordi delle carreggiate. Si naviga a vista, insomma, con gli abbaglianti durante la notte e la speranza di avere sempre con se la buona sorte. Ma ora tutto cambia, o meglio, si inizia a pensare finalmente alla viabilità:

La Provincia del Medio Campidano ha infatti approvato una serie di progetti che restituiranno sicurezza e funzionalità a strade fondamentali per cittadini, pendolari e imprese.

Nei dettagli: approvato il progetto di fattibilità per il ripristino della SP69 Sardara–Collinas. Importo di 709.889,79 euro finanziati con il bilancio provinciale per nuove barriere di sicurezza, sistemazione cedimenti del tracciato, rifacimento manto stradale e nuova segnaletica orizzontale e verticale. “Inoltre, è stato approvato in linea tecnica un progetto più ampio da 12,7 milioni di euro per SP69, SP53 e SP49, che sarà candidato a finanziamento” spiega la Provincia.

Approvato anche il progetto per la SP49, tra le attività per la riqualificazione della rete viaria provinciale, ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP49, tra l’intersezione con la SP46 e Tuili.

Questo preve la pulizia cunette, banchine e cavalcafossi, rifacimento completo della pavimentazione, nuova segnaletica orizzontale e verticale, sostituzione barriere di sicurezza per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro.

Nuovo asfalto anche sulla SP46 a Villamar: “Un ulteriore intervento verso la riqualificazione complessiva della SP46, per una viabilità più sicura ed efficiente.

Conclusa la prima fase di lavori sulla SP46, in uscita dall’abitato di Villamar: bitumati circa 400 metri di strada.

In arrivo la nuova segnaletica orizzontale con un investimento di 218.000 euro dal bilancio provinciale”.

Lavori di manutenzione lungo la SP36 che collega la SS197 (Villamar–Las Plassas) a Villanovafranca fino al confine con la Città Metropolitana di Cagliari. Gli interventi principali: eliminazione di 7 dossi con rifacimento della pavimentazione e nuovo manto in bitume, manutenzione straordinaria delle spalle dei ponti, sistemazione della frana in località San Simone per un investimento 218.000 euro finanziati con risorse del bilancio provinciale.

Non solo strade però, bensì anche i corsi d’acqua sono al centro dell’attenzione: lunedì sono infatti iniziati i lavori di manutenzione a Sardara, tra cui i tratti più critici di Riu Mitza Su Truncu, Canale S’Acqua Cotta, Riu Boi, Riu Arianna per una spesa di 404.244 euro, interamente finanziata dalla Regione Sardegna. “Un investimento importante per la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio”.