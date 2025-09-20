A lanciare l’allarme è il comitato che “chiede alla Giunta regionale, all’Assessora al Lavoro Mariaelena Motzo, all’Assessore agli Enti Locali Giuseppe Meloni, all’Assessora al lavoro Desiré Manca e a tutti i Consiglieri regionali di intervenire con urgenza per garantire la continuità e la stabilizzazione delle figure FG e FT, oggi impiegate con partita IVA nei comuni sardi. Questi professionisti, selezionati per gestire fondi PNRR, FSC e POR FESR/FSE+, sono essenziali per la tenuta amministrativa dei territori, ma restano in una condizione di precarietà strutturale. I comuni, già in difficoltà per carenza di personale, rischiano di perdere competenze strategiche e di compromettere l’attuazione dei progetti europei. Il Comitato propone l’internalizzazione tramite selezione semplificata, la proroga dei contratti in scadenza, e l’inserimento nel PIAO comunale, in coerenza con il D.Lgs. 75/2017, art. 20 comma 2, e con la riforma del Comparto Unico Regionale”.

Un appello, insomma, quello del Comitato che chiede anche l’intervento del Ministro FOTI per programmare a livello nazionale per il nuovo trienno e fondi UE del 2029, per tempo per inserire nel decreto aiuti bis la stabilizzazione dei precari con p. Iva funzionari FG ed FT per consentire anche ai Comuni di procedere con i progetti e poi di valorizzare le competenze dei professionisti, che altrimenti nel 2026 sarebbero senza lavoro.