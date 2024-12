Finisce male e inizia allo stesso modo il nuovo anno per quanto riguarda l’ambito sanitario. Come già accaduto una settimana fa tutto il territorio sarà sprovvisto di un punto di riferimento in caso di malori. Si brinderà al nuovo anno con la speranza che niente accada, poiché, in questo caso, solo le porte del nosocomio saranno spalancate, anche solo per una gastroenterite o una medicazione che potrebbe risolvere il medico delle urgenze.



dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 03/01/2025 Ecco nei dettagli, quindi, la situazione per i giorni di festa: GUSPINI: non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medicadalle ore 08.00 delalle ore 08.00 del GUARDIA MEDICA VILLACIDRO

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 01/01/2025 GUARDIA MEDICA GONNOSFANDIGA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 01.01.2025 alle ore 08.00 del 02/01/2025 GUARDIA MEDICA SERRAMANNA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 03/01/2025 GUARDIA MEDICA SANLURI

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 01.01.2025 alle ore 20.00 del 01/01/2025 GUARDIA MEDICA PABILLONIS

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 01.01.2025 alle ore 08.00 del 02/01/2025 GUARDIA MEDICA SAN GAVINO

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 20.00 del 01/01/2025 GUARDIA MEDICA SEGARIU

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 02/01/2025 GUARDIA MEDICA SAMASSI

Si comunica che, per cause non dipendenti dalla ASL, non sarà possibile

garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 20.00 del 31.12.2024 alle ore 20.00 del 01/01/2025

per le urgenze non differibili rivolgersi

AL PRONTO SOCCORSO GUARDIA MEDICA SARDARA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 20.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 01/01/2025 GUARDIA MEDICA ARBUS

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 02/01/2025 GUARDIA MEDICA VILLAMAR

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 08.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 02/01/2025 GUARDIA MEDICA LUNAMATRONA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 20.00 del 31.12.2024 alle ore 08.00 del 02/01/2025.