Accordo con la Regione Sardegna, anche i medici di famiglia potranno fare i tamponi

Anche i medici di famiglia potranno fare i tamponi in Sardegna. C’è l’accordo tra Regione e Fimmg. Il medico potrà eseguire tamponi antigenici rapidi a domicilio o in ambulatorio a contatti stretti asintomatici dei positivi (intercettati o segnalati dall’Ats) o casi sospetti. I test non potranno in nessun caso essere richiesti dai parenti. I medici potranno anche avvalersi delle Usca Unità speciali di continuità assistenziale) regionali. La notizia sul sito dell’Ansa Sardegna.