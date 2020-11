Cagliari, “tutti preoccupati per il cenone di Natale. Ma nessuno pensa agli invisibili”

“Un Dio a metà – uomini invisibili. Cagliari – via Roma, ore 18.45. Oggi 27 novembre 2020. La nostra società civile, è preoccupata che possa passar male questo Natale “. La riflessione, a corredo di una foto scattata oggi in via Roma che ritrae un senzatetto addormentato su una panchina nel giorno dell’allerta meteo è di Angelo Cremone, di Verde Sardegna Pulita, ex candidato sindaco alle ultime comunali,. “Un Dio a metà ? Uomini, Esseri Umani, invisibili per la “gente bene”, per i governi che si susseguono, preoccupati delle piste da sci che forse non riapriranno e del cenone di Natale e Capodanno da far festeggiare con meno di 8 persone”.