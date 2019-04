“Meccanica, in Sardegna 3mila imprese e 12mila addetti ma il settore non riparte”

In Sardegna 3mila imprese e 12mila addetti ma il settore non riparte. Pesante calo nell’artigianato: perso lo 0,9%

delle imprese. Matzutzi e Mameli: “Influsso negativo della crisi e del rallentamento del ciclo economico”. I dati dell’Isola: crollo a Oristano, contenuto a Nuoro.

Creano, aggiustano e manutengono tutto ciò contiene metallo: dagli imballaggi leggeri, ai contenitori, agli infissi, ai prodotti per

l’edilizia, dai mezzi di trasporto ai computer, dagli apparecchi per uso domestico fino alla metallurgia pesante.

Sono oltre 3mila le imprese della meccanica che in Sardegna che, tra indotto e diretto, offrono opportunità a più di 12mila addetti. Nell’Isola queste sono rappresentate da più di 2mila imprese artigiane (il 65,3%) del totale, specializzate in un’ampia gamma di lavorazioni come, per esempio, la fabbricazione di prodotti in metallo per le costruzioni e il “sistema casa”, tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio, la manutenzione di cisterne, serbatoi, radiatori in metallo e la riparazione di macchinari e apparecchiature domestiche e da lavoro. La meccanica artigiana dell’Isola rappresenta circa il’6% di tutte le micro e piccole imprese.

Sono questi i dati sulla Sardegna del dossier su “Meccanica: imprese,

artigianato e specializzazione dei territori a fine 2018”, realizzato

dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su rilevazione

Unioncamere-Infocamere.

“Questi dati ci preoccupano perché sono il segno di una sofferenza non

ancora superata nel comparto delle Piccole e Medie Imprese,

penalizzate dagli ultimi colpi di coda della crisi e da una

congiuntura economica tutt’altro che stabilizzata”, sintetizza Antonio

Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna.

Tra le province sarde la quota maggiore si trova a Cagliari con 1.422

imprese, di cui 824 artigiane (il 57,9%). Seguono la provincia di

Sassari con 964 (675 artigiane, il 70%), Nuoro con 463 (347 artigiane,

il 74,9%) e chiude Oristano con 218 (156 artigiane, il 71,6%).

I dati sulla nati-mortalità della Sardegna, fotografano una crisi del

settore che, tra il 2017 e il 2018, nel totale delle imprese ha perso

lo 0,9%, e tra le artigiane l’1,7%. A livello nazionale il calo

registrato è dello 0,8% tra tutte le imprese e dell’1,9% tra le

artigiane. Nelle province sarde, nelle imprese artigiane, un crollo

importante lo ha registrato la provincia di Oristano con un -5,5%,

seguita da Cagliari con un -2,6%. Più limitati i cali a Nuoro, con

-0,3% e Sassari con -0,4%.

“La realtà – continua Matzutzi – ci dice che bisogna ripartire

dall’apprendistato per offrire risposte efficaci alle imprese e per

preparare i giovani ad entrare in un mercato del lavoro che, anche

nella meccanica, richiede competenze tecniche evolute imposte anche

dalla rivoluzione digitale. Gli attesi interventi del Governo per

l’occupazione giovanile dovranno, quindi, rilanciare questa “palestra”

in cui i giovani studiano e lavorano”.

Per Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese

Sardegna “la valutazione della dinamica del comparto della meccanica,

va inserita in un contesto di rallentamento del ciclo economico,

caratterizzato da un basso profilo, soprattutto della domanda interna.

Non è un mistero, infatti, che, per esempio, le costruzioni e le opere

pubbliche siano rallentate o bloccate, influendo negativamente in un

comparto che vive, nella maggior parte, di commesse pubbliche”.

“Esistono, tuttavia – conclude il Segretario – delle realtà che grazie

all’utilizzo delle nuove tecnologie, stanno crescendo e si stanno

affacciando sui mercati extraregionali”.

A livello nazionale, l’occupazione della Meccanica nel terzo trimestre

2018 – valutata nella media dei quattro trimestri – cresce del 3,3% in

un anno contro il +2,6% della Manifattura e si tratta del quarto

aumento consecutivo. Rispetto a cinque anni prima il settore registra

una crescita complessiva pari al +8,7% (133.500 occupati in più),

quasi il doppio rispetto al +4,9% del Manifatturiero e meglio del

+8,3% dell’Eurozona. I dati di dettaglio relativi all’età indicano che

la crescita è trainata dagli occupati con 50 anni ed oltre che

aumentano del 5,0%, +1,4 punti percentuali in più rispetto alla

dinamica dell’Eurozona, mentre i lavoratori under 50 fermano l’aumento

al +2,7%. Nel complesso gli occupati over 50 salgono in 5 anni del

37,6%, dinamica quasi doppia rispetto a quella dell’UE (+22,3%) ed

aumentano il loro peso di 6,4 punti percentuali, arrivando al 30,4%;

l’aumento del peso dei lavoratori senior è doppio rispetto al +2,9

punti della Meccanica dell’Unione europea.