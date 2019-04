Cagliari, a San Benedetto cassonetti superstiti ingolfati: chili di rifiuti, anche plastica e vestiti

C’è chi ha fatto il cambio dell’armadio in grande stile, chi si è disfatto di decine di bottiglie di plastica e chi, ancora, di scatoloni di cartone. I pochi cassonetti superstiti rimasti in città, a San Benedetto, sono diventati delle vere e proprie discariche. Gli operai della De Vizia dovrebbero portarli via entro domani – “togliamo il disturbo tra l’8 e l’11 aprile”, così si legge nei maxi adesivi appiccicati fuori dai contenitori grigi dell’indifferenziata -. Nell’attesa, senza più i cassonetti di plastica e cartone, in tanti hanno pensato di conferire qualunque tipo di rifiuto in quelli dell’indifferenziata. Risultato: l’immondezza fuoriesce e finisce per terra, e la puzza è, purtroppo, il “normale” contorno di una situazione un po’ critica.

E basta lanciare un’occhiata dentro i cassonetti per accorgerci che c’è davvero di tutto: pezzi di televisori e stampanti, lastre di vetro, libri e quaderni, pezzi di pompe di plastica, frutta e verdura ammuffita. Una situazione di degrado ben visibile nelle viuzze attorno a via Dante e a piazza Giovanni XXIII, proprio a ridosso del “confine” col rione della Fonsarda. Bisognerà vedere cosa succederà da domani, quando anche gli ultimi cassonetti andranno in “pensione”. Tra i residenti c’è chi teme di vedere rifiuti selvaggiamente abbandonati dentro le aiuole e sui marciapiedi, come avviene da tempo, purtroppo, a ridosso del viale Elmas e a Sant’Elia.