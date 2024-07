Maxiperdita in via del Seminario a Cagliari, Abbanoa scrive al condominio: “Riparate subito il guasto o chiuderemo l’acqua”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La perdita d’acqua da via D’Esquivel a via del Seminario a Cagliari è dovuta al guasto di una condotta idrica di pertinenza privata, e dunque dev’essere riparata dal condominio in questione. Lo chiarisce l’ufficio stampa di Abbanoa dopo l’appello dei residenti della zona per le migliaia di litri d’acqua che ormai da 5 giorni vanno sprecate. La società di gestione dell’acqua in Sardegna ha dunque immediatamente scritto al gruppo Gestioni Monreale, amministratore di condominio della palazzina dalla quale parte la perdita, per intimare un intervento tempestivo.

Abbanoa chiede agli amministratori di intervenire immediatamente, riparando il guasto e mettendo così fine allo spreco di acqua. Se i diretti interessati non provvederanno entro un massimo di 5 giorni, Abbanoa – come si legge nella lettera inviata questa mattina – sarà costretta a interrompere l’erogazione e lasciare senz’acqua l’intero condominio, nell’interesse della collettività.