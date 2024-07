Crash informatico, caos negli aeroporti della Sardegna: cancellazioni e ritardi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una ventina di voli in ritardo negli aeroporti di Cagliari e Alghero a causa del crash di Microsoft e dei conseguenti problemi informatici che si sono verificati questa mattina a livello globale. A essere penalizzati dai disagi, non solo i voli in continuità territoriale ma anche alcuni low cost utilizzati soprattutto dai turisti per arrivare nell’Isola o rientrare nelle città di partenza.

Il crash di Microsoft ha creato disagi in tutto il mondo, anche banche e appunto compagnie aeree hanno segnalato gravi interruzioni, poche ore dopo che l’azienda tecnologica ha dichiarato che sta gradualmente risolvendo un problema che riguarda l’accesso ad app e servizi Microsoft 365. Il problema sembrerebbe essere causato da un “aggiornamento dei contenuti per gli host Windows”, ha fatto sapere George Kurtz, l’amministratore delegato di CrowdStrike, l’azienda americana che ha rilasciato questa operazione. Nulla dunque fa pensare a un attacco hacker, come confermato dalla stessa Agenzia per la cybersicurezza nazionale.