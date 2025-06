Sulla strada statale 554 “Cagliaritana” il traffico in direzione Terra Mala è provvisoriamente bloccato al chilometro 7,200, nel comune di Selargius a causa di un incidente che ha coinvolto sette veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Grave incidente stradale oggi lungo la Statale 554, tra l’incrocio di Monserrato e Selargius. Sette i veicoli coinvolti nello scontro avvenuto attorno alle 13:40, che ha mandato in tilt la viabilità per ore. Centinaia di automobilisti sono rimasti paralizzati nel traffico, bloccati in lunghe code in entrambe le direzioni. Secondo quanto trapela, il conducente di una delle auto che avrebbe causato l’incidente sarebbe fuggito a piedi all’interno di un supermercato nelle vicinanze, ma è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Sottoposto ai controlli, è risultato positivo ad alcool e stupefacenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma la scena è stata comunque drammatica. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso, messa in sicurezza e gestione del traffico. Le cause esatte dell’incidente restano ancora da chiarire. Agli automobilisti è stato consigliato di evitare la zona e percorrere strade alternative fino al completo ripristino della viabilità.