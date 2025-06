Un ringraziamento pieno di commozione, quello di Nicola Loi, pasticciere di Quartu Sant’Elena, che ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine a chi gli ha offerto sostegno nel momento più difficile della sua vita. Il 9 giugno la sua abitazione di via Giotto è stata completamente distrutta da un incendio: in pochi istanti, la famiglia ha perso tutto. In tanti hanno risposto con affetto, solidarietà e gesti concreti. Non sono mancate le dimostrazioni di vicinanza, né il ricordo della generosità dello stesso Loi, noto per donare ogni sera le paste invendute della sua pasticceria a chi ne aveva più bisogno. È stata avviata anche una raccolta fondi per aiutarlo a ricominciare. Sui social, Loi ha scritto parole che raccontano tutto il peso della tragedia, ma anche la forza che gli è arrivata da chi gli vuole bene: “Sono stanco, stanchissimo. Mi viene voglia di mollare tutto, mi viene da piangere vedere la mia casa, il mio giardino e tutti i ricordi di una vita ridotti in cenere. Poi penso a tutte le persone che mi sono state accanto in questo momento: senza voi non sarei riuscito a superare tutto questo. Grazie mille per il vostro supporto, è stato fondamentale per me. Non so come avremmo fatto senza di voi, grazie per essere stati al nostro fianco. Il vostro aiuto è stato prezioso, grazie per averci dato una mano”. Loi ha annunciato che, a partire da domani, cominceranno i lavori per smantellare ciò che resta della casa: “Da domani inizieremo un nuovo capitolo, inizieremo a smantellare tutto. Ci servirà ancora il vostro supporto per darci la giusta carica”.