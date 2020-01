San Valentino, la dedica di Vincenza per il suo Alessandro: “Il mio sorriso sei tu”

Per la nostra rubrica dedicata alle coppie sarde per San Valentino arrivano i primi messaggi d’amore.

La dedica di Vincenza per il suo Alessandro

Voglio regalare solo a te tutte le mie parole, perché è solo a te che io voglio dedicare tutta la mia vita. Mi piacerebbe dedicarti ogni sorriso, ma sarebbe inutile, perché ogni mio sorriso, sei tu. Mi piacerebbe dirti quanto è meravigliosa la vita, ma sarebbe inutile, perché l’unica meraviglia, sei tu.

Ti amo perché mi rendi migliore.

Ti amo perché ho sempre e costantemente voglia di amarti di più.

Ti amo perché da quando ci sei tu le mie giornate senza te non hanno senso.

Sei la persona che non smetterò mai di ringraziare per il semplice fatto che esisti.

Io ti amo perché amo anche me stessa, perché mi sento libera di amarti e di rendere possibile la tua crescita oltre che la mia. Sei la mia vita❤️

