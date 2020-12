Maxi rissa durante il lockdown, clacson impazziti e calci e pugni in strada (VIDEO)

Maxi rissa durante il lockdown, clacson impazziti e calci e pugni in strada. Un’auto parcheggiata in doppia fila. Sarebbe questo il motivo della lite scoppiata ieri sera, la sera della Vigilia di Natale, a Ercolano (Napoli), nella quale si sono affrontati due gruppi di ragazzi che si sono colpiti a calci e pugni, lanciando e usando anche bottiglie di vetro. In un video girato da un residente e finito sui social si nota la violenza con la quale i gruppi si picchiano, con tanto di commenti di indignazione: “Guardate come si stanno picchiando“, si sente da una voce, “questa è Ercolano”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.