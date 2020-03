Maxi pizze gratis per i poliziotti di Iglesias in trincea contro il Coronavirus

Le pizze fumanti per i poliziotti di Iglesias impegnati a prevenire non solo ogni tipo di possibile reato ma, anche, il rispetto delle regole ai tempi del Coronavirus? Gratis, e con un bellissimo messaggio di auguri: ieri sera, una pizzeria della città mineraria ha fatto recapitare al comando di via Loi un bel po’ di pizze: gli agenti che hanno accolto il fattorino stavano per mettere mano al portafoglio per pagare. Ed è in quel momento che si sono resi conto della sorpresa: sopra i cartoni belli caldi, infatti, non c’era nessuno scontrino ma un foglietto: “Un piccolo pensiero per un grande gesto. Un abbraccio e un sincero augurio di buon lavoro da parte di tutto lo staff della pizzeria bar Tiffany”. Un messaggio molto gradito dai poliziotti, che hanno quindi potuto riempirsi lo stomaco e caricarsi di carboidrati prima delle nuove ronde.