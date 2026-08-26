Blitz antidroga nel cuore di Sassari. Un’imponente operazione dei carabinieri ha interessato il quartiere di San Donato, dove, su disposizione della procura, sono state eseguite più di dieci misure cautelari in carcere e numerose perquisizioni autorizzate dal gip del tribunale di Sassari.

L’attività investigativa, coordinata dai sostituti procuratori Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, coinvolge complessivamente 45 persone, iscritte a vario titolo nel registro degli indagati.

L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia di Sassari con il supporto dei comandi territoriali dell’arma. In campo anche l’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e le unità cinofile.