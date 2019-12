Maxi nubifragio su tutto il Cagliaritano, strade come fiumi: caos sulla 387

Maxi nubifragio su tutto il Cagliaritano e il sud della Sardegna, allerta meteo pienamente confermata. Strade come fiumi, soprattutto nelle Statali: caos e tanta, tanta acqua sulla 387, al bivio per Soleminis. In un tratto di strada molto frequentato soprattutto da chi lavora a Cagliari e deve tornare nell’Area vasta, bisogna andare a passo d’uomo e cercare di schivare, per quanto possibile, le maxi pozzanghere. I nostri lettori ci segnalano disagi anche sulla 131 all’altezza di Sestu. Il maltempo è destinato a durare sino alle prime luci di domani.