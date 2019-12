Bomba d’acqua sul Cagliaritano, automobilisti intrappolati e case allagate: è caos maltempo

Bomba d’acqua in diversi comuni della città Metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna

Numerose le chiamate alla Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, per la bomba d’acqua che si è abbattuta in diversi Comuni. Molte le squadre di pompieri impegnate anche per soccorrere delle persone rimaste intrappolate nelle auto per l’improvvisa piena di alcuni torrenti. Numerose anche le case invase dall’acqua. In azione i sommozzatori e i soccorritori fluviali, impegnati a Dolianova, Sinnai, Quartucciu e Domusnovas.