Paura a Quartu, incendio vicino alla De Vizia: le fiamme divorano cumuli di sterpaglie

Paura in serata a Quartu Sant’Elena per un incendio scoppiato in zona Sa Serrixedda, nel prolungamento di via Marconi, non distante dalla De Vizia. A dare l’allarme al 115 alcuni cittadini, sul posto sono i due automezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi. Le fiamme sono state domare dopo oltre un’ora.