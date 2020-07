Maxi controlli alla stazione di Cagliari, 258 viaggiatori identificati dalla polizia: caccia a bagagli sospetti

Sono 258 le persone identificate e trenta i bagagli controllati dalla polizia ferroviaria della Sardegna, a Cagliari, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, che ha visto impegnati nove agenti della Polfer. C’è stato un rafforzamento dei controlli, quindi, per contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive. In azione anche le unità cinofile. Gli agenti, forniti dei previsti dispositivi di protezione individuale, si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti, di palmari e apparecchi radio per la verifica in tempo reale dei documenti d’identità. Controllati numerosi frequentatori dello scalo ferroviario del capoluogo, con un importante impatto visivo nei confronti dei viaggiatori pendolari e frequentatori in genere. Un importante segnale di prevenzione volto a scongiurare potenziali attività delittuose che persone malintenzionate avrebbero potuto porre in essere.