Tre ore di ritardo sul volo previsto alle 13 da Roma Fiumicino per Cagliari Elmas in una mattinata nera per chi doveva spostarsi dalla capitale al capoluogo sardo, con un ritardo a catena iniziato con un’oretta sul volo delle 9 e poi aumentato in una inevitabile effetto valanga.

E così, ancora una volta, a bordo di un aereo Aeroitalia e in regime di continuità territoriale, i passeggeri cagliaritani imbufaliti hanno dovuto rassegnarsi ad attendere il decollo, per arrivare a Cagliari alle 17 invece che alle 14. Il che, ovviamente, ha creato problemi di tutti i tipi a chi aveva impegni e appuntamenti, in qualche caso anche medici, da rispettare.

Dalle indiscrezioni – nulla è stato comunicato ufficialmente dalla compagnia neanche nella mezz’ora passata a bordo dai passeggeri dopo l’imbarco in attesa che le porte fossero chiuse – pare che tutto sia iniziato la scorsa notte, con un problema tecnico rilevato su un aeromobile, poi risolto, ma che ha fatto slittare partenze e arrivi.

Per i sardi, ancora una prova di pazienza, l’ennesima.