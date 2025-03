Doveva essere un semplice intervento di routine per Roberta Mazzuoli, 50enne di Abbadia San Salvatore in provincia di Siena. La donna si era ricoverata presso la clinica privata di Arezzo San Giuseppe hospital per un intervento di regolazione della pressione oculare, ma è deceduta dopo l’anestesia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati dal personale della clinica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Si stanno effettuando i primi accertamenti clinici e la Procura sta valutando l’apertura di un’inchiesta e se disporre l’autopsia.

La direzione della clinica San Giuseppe ha scritto una nota riguardo la tragedia: “Con profondo dolore confermiamo il decesso di una paziente avvenuto venerdì 28 durante il ricovero per un intervento programmato. Le circostanze del decesso sono attualmente oggetto di accurati accertamenti anche con la Direzione Medica per chiarire le cause dell’evento. La direzione e tutto il personale della clinica San Giuseppe –spiegano dalla struttura – esprimono la loro sincera vicinanza e il più sentito cordoglio alla famiglia della paziente e confermano l’impegno a fare piena luce sull’accaduto, con la massima trasparenza e rigore”.