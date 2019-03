Matteo Salvini ritorna a Cagliari, appuntamento con allevatori e pastori alla Fiera

“Il prossimo due aprile sarò a Cagliari, insieme agli agricoltori, agli allevatori, ai pastori e agli amici sardi in generale”. Così Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell’Interno, che annuncia il suo ritorno nell’Isola. L’ultima volta è stata il ventisette febbraio scorso, per festeggiare “tra la gente” la vittoria del centrodestra alle Regionali. Poi, qualche giorno dopo era arrivata la notizia dell’accordo relativo al prezzo del latte, e Salvini aveva subito annunciato che sarebbe ritornato per festeggiare l’intesa. Promessa mantenuta a distanza di poche settimane.

È inoltre lo stesso Salvini ad annunciare, prima degli organizzatori ufficiali (la Coldiretti) l’appuntamento negli spazi tra piazza Marco Polo e viale Diaz. L’orario esatto non si sa ancora, ma è certo che il ministro arriverà nella tarda mattinata per ripartire a Roma dopo poche ore.