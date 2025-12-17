La Quinta Sezione Penale della Cassazione ha assolto in via definitiva il vicepremier e Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini per quanto riguarda il processo Open Arms.

I fatti risalgono al 2019, quando l’allora ministro dell’interno Salvini impedì lo sbarco di una ONG Spagnola con a bordo 147 migranti.

Già lo scorso dicembre il Tribunale di Palermo aveva ritenuto che il “fatto non sussiste”.

Con la sentenza di oggi è stato quindi rigettato il ricorso che era stato fatto dalla Procura di Palermo.

La legale di Salvini Giulia Bongiorno ha affermato che, in sostanza, non c’è stata alcuna violazione di legge.

“Difendere i confini non è reato”, il breve commento di Salvini suo social.