La situazione più difficile si presenta all’altezza di Quartu Sant’Elena, tra il km 9 e il 13, in direzione Poetto lungo la corsia di destra.

A segnalare l’asfalto dissestato è Michela C. un’automobilista che percorre la trafficatissima statale: “Buche che rischiano di rovinare le automobili” spiega, e se si marcia in modo tale da evitarle si rischia di impattare contro gli altri veicoli. La velocità, anche se moderata, non permette di limitare i danni: sarebbe opportuno che la strada fosse lineare e non compromessa da un manto irregolare.

Le richieste: “Le istituzioni di competenza prendano in mano la situazione e la risolvano, in gioco c’è la vita degli automobilisti”.