Poliziotto viene aggredito da un ragazzo a un posto di blocco e lo uccide, rischia il linciaggio: è in grave condizioni

Tragedia ad un posto di blocco a Crotone. Durante una sparatoria un poliziotto, aggredito, ha ucciso un giovane pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto, Francesco Chimirri. Il dramma è accaduto dopo un inseguimento, ma le cause del perché il poliziotto stesse fermando l’auto del giovane è ancora da accertare. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo che il poliziotto ha affiancato l’auto della vittima, che si trovava con il padre. Per difendersi dai due uomini, avrebbe quindi sparato uccidendo il giovane pizzaiolo. A seguito della tragedia, il poliziotto è stato poi picchiato con un bastone e preso a calci e pugni da alcune persone e si trova attualmente ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Crotone. Le forze dell’ordine e la Procura sono impegnati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.