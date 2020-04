Mascherine solidali per aiutare gli amici a quattro zampe: un’offerta per il nuovo rifugio e per salvare 150 cani. La bella iniziativa da condividere per i nostri amici animali. Con una offerta minima di 7€ potrai aiutarci nella costruzione del nuovo rifugio di Serdiana e al mantenimento di 150 cani attualmente ospitati dalla Bau Club Onlus. Non lasciateci soli, aiutateci ad aiutarli! Per ordinare la tua mascherina chiama tata Mimma al 3939025659.