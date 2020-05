Mascherine si, mascherine no, a Samassi il sindaco categorico: “Indossiamole, ci sono ancora rischi”

Mascherine si, mascherine no. Forse non tutti rispettano le regole ancora in vigore e il sindaco di Samassi Enrico Pusceddu non intende mostrare indifferenza riguardo a questa situazione.

“In un Comune poco lontano da Samassi, il Sindaco ha appena comunicato un nuovo caso di contagio, nel Nord Italia la situazione è ancora molto calda mentre alcuni Paesi asiatici stanno nuovamente inasprendo le restrizioni alla circolazione. Basterebbero questi dati per convincerci a non abbassare la guardia verso i rischi del virus e motivarci all’uso dei dispositivi di sicurezza e in particolare delle mascherine.

Se però questo non bastasse – spiega Pusceddu – è bene ribadire che per il momento indossarle NON è una scelta, è un obbligo. È infatti VIETATO entrare nei locali pubblici senza indossare la mascherina, così come lo è avvicinarsi alle persone senza proteggersi e proteggerle con i dispositivi adeguati.

Chi trasgredisce, oltre a rischiare pesanti sanzioni, mette in pericolo la salute degli altri non solo la propria. Infatti ricordo, a chi non l’avesse ancora compreso, che l’uso delle mascherine cliniche o di quelle artigianali serve a impedire che il NOSTRO fiato arrivi sugli altri, non il contrario.

Indossiamo la mascherina!

Aiutiamoci con questo piccolo sacrificio a riprendere in mano la vita quotidiana senza far impazzire baristi, commercianti, artigiani, impiegati e forze dell’ordine costretti a continui richiami per obbligare qualcuno a fare ciò che la recente esperienza dovrebbe avergli già insegnato”.