Shopping natalizio, tra fiducia e tradizione: la voce di Marisa dal negozio storico IDEXE’ di via Garibaldi.

I weekend che precedono il Natale confermano una tendenza positiva anche per il centro cittadino. A raccontarlo è Marisa, punto di riferimento per molte famiglie che da anni scelgono il negozio storico di abbigliamento per bambini Idexè, in via Garibaldi.

Con cura e attenzione, Marisa Cugliara segue una clientela affezionata che nel tempo è diventata molto più di un semplice bacino di consumatori. «Siamo in centro – spiega – e qui il cliente preferisce servirsi dove si crea un rapporto di fiducia e attenzione. Per questo abbiamo una clientela fidelizzata: diventiamo un po’ come amici di famiglia, conosciamo e seguiamo i loro bimbi da quando sono piccolissimi. Per noi è un valore aggiunto essere qui in via Garibaldi».

Una relazione costruita giorno dopo giorno, che permette al negozio di mantenere una buona affluenza soprattutto nei fine settimana prenatalizi.

Tuttavia, non mancano le criticità. La principale riguarda la mancanza di parcheggi, un problema che rischia di scoraggiare chi vorrebbe semplicemente fermarsi a dare un’occhiata. «Diventa un ostacolo per chi non ci conosce ancora e vorrebbe venire anche solo per farsi un’idea», sottolinea Marisa.

A questo si aggiunge un altro nodo, legato alla valorizzazione della zona durante le festività. La parte di via Garibaldi più vicina all’omonima piazza, secondo Marisa, risente dell’assenza di eventi o iniziative capaci di attirare passanti. «Basta guardare i mercatini in piazza Yenne – osserva – che generano sicuramente affluenza. Qui, invece, è tutto fermo e silenzioso, non ci sono attrazioni che incoraggino le persone a riempire le strade. Vorremmo qualcosa di attrattivo che portasse aria di festa anche nelle vicinanze».

Una situazione che penalizza soprattutto i negozi che non possono contare solo su una clientela già consolidata. «Noi abbiamo il privilegio di una clientela affezionata – conclude – ma sarebbe utile, per animare la via, che l’amministrazione organizzasse qualcosa di attinente alle feste natalizie. Anche qui giù avremmo bisogno di iniziative che diano vita al quartiere».

Tra tradizione, rapporti umani e spirito natalizio, la voce di Marisa restituisce l’immagine di un commercio che resiste grazie alla fiducia, ma che chiede maggiore attenzione per continuare a essere parte viva del centro cittadino.