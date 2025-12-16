Poetto, strada dissestata da mesi: buche e pericoli sulla passeggiata, “costretti a spostarci sulla corsia dei bus”

Buche, avvallamenti e tratti di asfalto visibilmente deteriorati: è questa la situazione che si presenta da mesi lungo la strada della passeggiata del Poetto, nel tratto che va da Marina Piccola fino al villino Elisabeth. A documentarlo è anche una foto inviata alla nostra redazione, che mostra chiaramente una porzione di carreggiata rattoppata in modo irregolare, con evidenti dislivelli proprio a ridosso della segnaletica orizzontale appena riverniciata.

Una condizione che, secondo i numerosi frequentatori della zona, rappresenta un serio rischio per la sicurezza di pedoni, ciclisti e sportivi. Tra loro c’è Enrico Silvetti, uno dei tanti che vivono il Poetto tutto l’anno, anche nei mesi invernali.

«È da mesi che è così – racconta – praticamente non viene fatta nessuna manutenzione. La cosa ridicola è che hanno rifatto la segnaletica orizzontale, l’hanno riverniciata sopra, ma sotto ci sono dei buchi mostruosi».

Silvetti sottolinea il contrasto evidente con la corsia riservata ai pullman: «Se hanno potuto fare la corsia del bus con un materiale eccezionale, dove non c’è nemmeno un graffio, non si capisce perché l’altra, dove passano pedoni e sportivi, sia stata fatta in asfalto ed è diventata uno scempio».

Una situazione che ha già provocato cadute, soprattutto tra i più piccoli: «Ci cadono tutti, in particolare i bambini», spiega. E il problema non riguarda solo chi passeggia. «Io vado a camminare, qualche volta in bici e qualche altra con i pattini. Con i pattini è veramente pericolosissimo».

Il risultato è che molti sono costretti a spostarsi proprio nella corsia dei bus, l’unica davvero liscia. «Vedo tanti ragazzi con lo skate che vanno lì, perché nell’altra è impossibile», racconta ancora Silvetti. Ma la scelta comporta nuovi rischi: «Poi ti trovi il pullman davanti e non è il massimo. È pericolosissimo».

Un paradosso che rende evidente una criticità irrisolta in uno dei luoghi simbolo di Cagliari, frequentato ogni giorno da cittadini, famiglie e turisti. E mentre la segnaletica è nuova, l’asfalto continua a sgretolarsi, lasciando la passeggiata del Poetto in uno stato che molti definiscono ormai inaccettabile.